Petro solicitó iniciar caducidad a empresa de helicóptero presidencial por negar el mantenimiento

El presidente de la República, Gustavo Petro, respondió al anuncio de la empresa ‘Leonardo Helicopters’ de suspender el mantenimiento al helicóptero presidencial, tras la inclusión del presidente Petro en la Lista Clinton.

El presidente aseguró que la firma ofende a Colombia.

“Le solicito al movimiento democrático italiano realizar la respectiva investigación y adelantar el debate en Italia de lo que significa esta actitud. Si confunden el Estado con mi persona, entonces tendrían que retirarse toda las firmas italianas que contratan con el Estado”, aseguró el primer mandatario.

El presidente también aseguró que no es el Estado colombiano el que está sancionado, por lo que no debería tener consecuencias para el país, y aseguró que pidió al equipo jurídico de la Presidencia iniciar el proceso de caducidad a la empresa.

“El Estado colombiano no está sancionado. Le he pedido a los abogados inicien demanda contra la firma Leonardo por incumplimiento de su contrato hasta la caducidad, y le solicito poner en venta el helicóptero que compraron pues, prácticamente, no lo necesito”, señaló.

Finalmente, señaló que se está cometiendo una enorme injusticia internacional por sus posiciones contra el genocidio en Palestina.