Presidente Petro pidió perdón a madres de menores que mueren en combate

Durante la alocución presidencial, el presidente de la República Gustavo Petro, se refirió a los bombardeos ordenados por él en los últimos meses en los departamentos de Guaviare, Arauca y Amazonas en contra de las estructuras de alias ‘Iván Mordisco’, en los cuales según Medicina Legal 15 menores habrían muerto.

El jefe de Estado pidió perdón a las madres de los menores y adultos que murieron en combate.

“Esto no impide pedir perdón a las madres que ven morir a sus hijos en combate, tanto en el campo de los adultos como en el campo de los menores, que peor es, porque se pierden vidas que hubieran podido ser muy beneficiosas para la sociedad colombiana”, señaló el presidente Petro.

Aseguró que durante su Gobierno se han logrado recuperar más de 2 mil menores, pero que no se puede pedir frenar los bombardeos porque esto aumentaría el reclutamiento forzado de menores por parte de los grupos ilegales.

“Si abandonamos los bombardeos, por razón de que los capos reclutan niños para protegerse con menores, entonces ellos van a reclutar más niños”, advirtió el presidente Petro.

Finalmente, dijo que los menores que han caído en combate, fueron entrenados y equipados con armas en tendencia para la guerra.

Esto fue lo que dijo el presidente: