Deportes

Roger Federer fue incluido en el Salón de la Fama del tenis

“A lo largo de mi carrera siempre he valorado la historia del tenis y el ejemplo que dejaron los que vinieron antes que yo. Ser reconocido de esta manera por el deporte y por mis compañeros es algo muy bonito”, manifestó Federer.

SHANGHAI, CHINA - OCTOBER 10: Roger Federer of Switzerland reacts during the Roger and Friends Celebrity Doubles Match on day 12 of the 2025 Shanghai Rolex Masters at Qi Zhong Tennis Center on October 10, 2025 in Shanghai, China. (Photo by Qian Jun/MB Media/Getty Images)

SHANGHAI, CHINA - OCTOBER 10: Roger Federer of Switzerland reacts during the Roger and Friends Celebrity Doubles Match on day 12 of the 2025 Shanghai Rolex Masters at Qi Zhong Tennis Center on October 10, 2025 in Shanghai, China. (Photo by Qian Jun/MB Media/Getty Images) / Qian Jun/MB Media

El suizo Roger Federer, ganador de 20 Grand Slams, ha sido incluido en el Salón de la Fama del tenis.

El helvético recibió este miércoles (19 de noviembre) la noticia por sorpresa en una visita a la federación de tenis de Suiza en la que compartió el día con algunas de las jóvenes promesas del país.

Le puede interesar

“Es un gran honor ser incluido en el Salón de la Fama del tenis y estar al lado de tantos grandes campeones de la historia de este deporte”, dijo Federer. “A lo largo de mi carrera siempre he valorado la historia del tenis y el ejemplo que dejaron los que vinieron antes que yo. Ser reconocido de esta manera por el deporte y por mis compañeros es algo muy bonito”, añadió.

La ceremonia tendrá lugar el próximo agosto en la ciudad estadounidense de Newport, donde está localizado el Salón de la Fama del tenis.

Federer es el primer miembro del ‘Big Three’, que conforma junto a Rafael Nadal y Novak Djokovic, en recibir este honor. A lo largo de su extensa carrera que cerró en 2022, el suizo ganó 20 Grand Slams, récord histórico en su momento superando a Pete Sampras, sumó 310 semanas como número uno y ganó 103 títulos, solo por detrás de Jimmy Connors, que consiguió 109.

Además, el suizo es el hombre con más títulos en la historia de Wimbledon (8) y tiene el récord de más semanas consecutivas en lo más alto, con 237.

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad