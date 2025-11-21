Bogotá será productor de vacunas: adelanta la construcción de planta especializada en Tocancipá

El alcalde Carlos Fernando Galán hizo la la presentación oficial ‘BogotáBio’ una nueva empresa biotecnológica del Distrito que da inicio a una “era de soberanía sanitaria, innovación científica y producción propia de vacunas”.

“Lo que hoy está pasando para Bogotá y el país es un gran hito. Bogotá ha logrado grandes cosas cuando es consciente de que hay procesos que requieren de varias administraciones para salir adelante; así ocurre con ‘BogotáBio’, el metro y con muchos proyectos que están cambiando y van a cambiar la historia de nuestra ciudad”, dijo Galán.

‘BogotáBio’ busca ser un antes y un después en la soberanía sanitaria y farmacéutica de Bogotá, la región y el país. Este Centro de Desarrollo Tecnológico de Producción de Vacunas permitirá que millones de personas accedan a vacunas hechas en Colombia.

“Con este primer paso empieza el recorrido de una empresa que le apuesta al conocimiento soberano, a la innovación farmacéutica y a una ciudad que no espera soluciones externas, sino que las construye desde su propio territorio”, agregó Leonardo Arregocés, gerente de ‘BogotáBio’.

De acuerdo con la información, la gran apuesta articulará investigación con producción, “impulsando un ecosistema de innovación que potencializa a la ciudad como un nodo regional en biotecnología. Su modelo de economía mixta, con inversión distrital y transferencia tecnológica de Sinovac, garantiza sostenibilidad financiera, altos estándares internacionales y la generación de empleo científico especializado”.