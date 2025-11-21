La contraloría de Manizales ha encontrado más de $ 7 mil millones en hallazgos fiscales durante 2025

Manizales

La Contraloría General de Manizales anunció que en el último año se han realizado 24 auditorías que han dejado 7 mil millones de pesos en hallazgos fiscales en las entidades oficiales de la ciudad. Uno de los entes investigados fue la Promotora de Eventos y Turismo encargada de la feria y cumpleaños de Manizales, donde se encontraron adiciones presupuestales.

“Durante esta vigencia 2025, la contraloría ha adelantado más de 24 auditorías a nuestros sujetos vigilados. El número de 76 auditorías es el consolidado de los 4 años, vigencia 2022 a 2025 de nuestro plan estratégico. Hemos encontrado por lo menos 7 mil millones de pesos de hallazgos fiscales”, dijo Iván Darío Delgado Triana, contralor de Manizales.

La contraloría de esta capital auditó los estados financieros de la Promotora de Eventos y Turismo, antiguamente Instituto de Cultura y Turismo de Manizales, que comprenden el Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio, a 31 de diciembre de 2024, así como las Notas o Revelaciones de los Estados Financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

Los Estados Financieros de la Promotora de Eventos y Turismo, no presentaron avances razonables respecto a las cuentas que fueron evaluadas en otros periodos, la situación financiera en sus aspectos más significativos no es positiva según la Contraloría; además, arrojó hallazgos e irregularidades sobre algunas adiciones presupuestales.

“En la promotora de eventos encontramos algunas irregularidades relacionadas con adiciones contractuales, algunos de los contratos que se hicieron para el tema de Feria de Manizales y también encontramos algunas irregularidades en cuanto al no cobro y retención de estampilla,” dijo el contralor.

La contraloría ha podido recuperar 200 millones de 7 mil millones de pesos de hallazgos fiscales del 2024 en las instituciones de la ciudad.