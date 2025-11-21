Nueva resolución para unificar estaciones de carga para vehículos eléctricos

Tras la llegada de los vehículos eléctricos Tesla a Colombia, el Gobierno a través del Ministerio de Minas y Energía, firmó una resolución que busca que el mercado de carros que funcionan a base de energías limpias siga en aumento, con el propósito de lograr contribuir al proyecto de transición energética en Colombia.

“Y esta resolución lo que hace es eso, generar las condiciones para que se amplíe la oferta, para que se estandarice la oferta. Voy a poner un símil más o menos. Hoy tenemos muchos celulares y eso tiene muchos cargadores, hoy lo que queremos a través de esta resolución es estandarizar esos puertos, además ampliar la oferta de esas cargas que no solamente estén los operadores de red eléctricos, sino que también puedan, por ejemplo, las electrolineras o las estaciones de servicio meterse en ese negocio, porque al final esto es un negocio”, señaló Edwin Palma Ministro de Minas y Energía.

Según el Ministerio de Energía, el mercado de vehículo eléctricos se ha duplicado en los últimos meses

