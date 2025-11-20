Tesla aterriza en Colombia: así se pueden comprar y este es el precio

Tesla, la emblemática marca de vehículos eléctricos de Elon Musk, desembarcó este jueves formalmente en Colombia con una vitrina en Bogotá y otra en Medellín.

La compañía, que ya estaba presente a través de importaciones independientes, registró su filial local (Tesla Motors Colombia S.A.S.) y lanzará ventas directas sin intermediarios.

¿Cuáles modelos llegaron inicialmente?

En su entrada a Colombia, Tesla propone un portafolio inicial basado en dos de sus vehículos más populares: el Model 3 y el Model Y.

Los precios van desde 109 millones de pesos para la versión más básica del Model 3, con autonomía de hasta 520 km según ciclo WLTP.

Las versiones más potentes alcanzan hasta 660 km de rango y tienen un precio de entre 139 – 165 millones de pesos, dependiendo del modelo.

Para el Model Y, Tesla ofrece una versión de entrada desde 119 millones de pesos con 466 km de autonomía y otra versión de largo alcance con tracción total por 144 millones.

Más allá de los autos, Tesla planea construir un ecosistema completo en Colombia. Se han anunciado dos centros de experiencia en Bogotá y Medellín, además de estaciones de súper carga para permitir recargas rápidas en aproximadamente 20 minutos.

Según Tesla, esta infraestructura será clave para su propuesta de valor: no solo se trata del vehículo, sino de todo el sistema de movilidad eléctrica conectado.

“Es muy importante que en este momento toda la planeación está para que podamos recibir a nuestros primeros dueños de Tesla a finales de enero y principio de febrero del 2026”, afirmó Karen Scarpetta, country manager de Tesla en Colombia.

La llegada de Tesla podría dinamizar el mercado de vehículos eléctricos en Colombia, un país que ya muestra señales de crecimiento en ese segmento.

Estas son las especificaciones de los diferentes modelos que llegan a Colombia:

Vea en videos y en fotos la llegada de Tesla a Colombia

