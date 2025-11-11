Aumentar los aranceles a carros y motos es una medida improvisada y equivocada: Fenalco

El gremio de los comerciantes, Fenalco, aseguró que el proyecto de decreto revelado por W Radio con el que el Gobierno pretender aumentar los aranceles a carros (quedaría en 40%) y motos (quedaría en 35%), es “improvisado y afectará a los hogares colombianos”.

Lea también: Carros y motos podrían subir de precio por plan de Gobierno de incrementar arancel a importación

“La medida cobija un conjunto de subpartidas de la partida 87.03, correspondientes a vehículos de combustión interna, que son justamente los que utilizan la mayoría de los hogares colombianos y los que circulan en las principales vías del país. El proyecto también incluye motocicletas, un medio de transporte fundamental para millones de familias y trabajadores”, afirmó el gremio.

Incluso, afirmó que esto impactará el costo de vehículos y motocicletas de combustión, que siguen siendo los más accesibles para la mayoría de colombianos.

Para este gremio, los resultados de la evidencia histórica demuestran que estas políticas no lograron consolidar una industria de gran escala, ni atraer la inversión necesaria para hacerla competitiva a nivel internacional.

“En lugar de emprender iniciativas improvisadas, si Colombia realmente quiere atraer inversión masiva, no solo en el sector automotor, sino en cualquier ámbito estratégico, el Gobierno debería garantizar estabilidad jurídica, reglas claras, estables y confiables. Medidas de este tipo generan incertidumbre, desincentivan la llegada de capital extranjero y debilitan las decisiones de inversión nacional”, aseveró Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio.