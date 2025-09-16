“En octubre se firmará la cofinanciación del Tren de Cercanías del Valle”: MinTransporte

Desde la cartera de Transporte se informó que frente al Tren de Cercanías del Valle con el que se espera conectar Cali y Jamundí en un recorrido de 23 kilómetros, conformado por 21 estaciones y que se espera sea un sistema 100% eléctrico, tendrá para octubre su cofinanciación, siendo este uno de los pasos más importantes para que el proyecto sea una realidad.

Ante el escenario, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, dijo: “El tren de cercanías no es un sueño, es una realidad en construcción. Será el símbolo de una movilidad moderna, limpia y eficiente que pondrá al Valle a la vanguardia de la región”.

Según cifras del Gobierno, la inversión para el proyecto será de 12 billones de pesos, tendrá impacto en más de 1 millón de pasajeros, reducirá en un 33% los tiempos de viaje en su zona de influencia, evitará la emisión de más de 37 mil toneladas de CO₂ anualmente.

El MinTransporte agregó que “actualmente, el proyecto se encuentra en su fase técnica final, y en las próximas semanas recibirá la aprobación del CONPES que permitirá avanzar hacia la firma, en octubre, del convenio de cofinanciación entre la Nación y los gobiernos territoriales”.

Finalmente, el Gobierno Petro aseguró que esta es una muestra más de su compromiso frente al desarrollo de la infraestructura férrea de Colombia.

