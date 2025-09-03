Los anuncios del MinTransporte para intentar salvar Metrolínea

Bucaramanga

Con una inversión conjunta entre el gobierno nacional y autoridades locales se conocen nuevos avances para la recuperación del Sistema Integrado de Transporte Masivo (Sitm) Metrolínea en el área metropolitana de Bucaramanga.

El anuncio fue hecho por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien aseguró que ya se están materializando los compromisos adquiridos en la mesa técnica realizada el pasado 23 de mayo.

“Hoy empieza un nuevo capítulo en la movilidad del área metropolitana”, expresó Rojas durante su visita a la capital santandereana.

Anunció dos medidas clave que marcan el inicio de una transición hacia un modelo de transporte más moderno.

Inversión local para recuperar el servicio de Metrolínea

Uno de los anuncios en su momento fue la destinación de 8.200 millones pesos por parte de la alcaldía de Bucaramanga para el alquiler de buses padrones, que permitirán reactivar el servicio en la troncal de Metrolínea en las próximas semanas.

El contrato será firmado en septiembre, una vez se definan todos los aspectos técnicos y jurídicos del proceso.

Esquema provisional y rehabilitación de estaciones Metrolínea

Mientras se avanza en el rediseño estructural del sistema, Metrolínea presentará una propuesta provisional de operación para garantizar la continuidad del servicio a los usuarios.

Además se ultiman detalles de un proyecto que será entregado a la gobernación de Santander, con el objetivo de obtener recursos para la rehabilitación de las estaciones principales, actualmente en estado crítico.

En línea con la apuesta del gobierno de Gustavo Petro por la movilidad sostenible el Ministerio de Transporte contratará una consultoría técnica con la empresa Metro de Medellín para estudiar la viabilidad de implementar un sistema tipo tranvía o de cero emisiones en el área metropolitana.

El contrato por un valor de $768 millones, será firmado en la primera semana de septiembre y tendrá una duración de cuatro meses.

“Ese es un compromiso del presidente Gustavo Petro y mío con Bucaramanga. Proyectamos que este nuevo modelo se convierta en ejemplo nacional de sostenibilidad”, afirmó la ministra.