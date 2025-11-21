Internacional

Perú ordenó captura internacional de exprimera ministra Betssy Chávez

La ex primera ministra fue procesada por el intento de golpe de Estado en diciembre de 2022 al expresidente Pedro Castillo.

Exprimera ministra, Betssy Chávez. Foto: Handout / Peruvian Judiciary / AFP

Exprimera ministra, Betssy Chávez. Foto: Handout / Peruvian Judiciary / AFP / HANDOUT

El Poder Judicial de Perú dictó cinco meses de prisión preventiva y ordenó este viernes 21 de noviembre la captura internacional de la ex primera ministra Betssy Chávez, asilada en la residencia de la embajada de México en Lima.

Perú rompió relaciones diplomáticas con México por considerar que el asilo otorgado a Chávez constituye una injerencia en sus asuntos internos. La ex primera ministra fue procesada por el intento de golpe de Estado en diciembre de 2022 al expresidente Pedro Castillo.

Se resuelve dictar prisión preventiva por plazo de cinco meses contra la acusada Betssy Chávez Chino y los oficios de ubicación y captura a nivel nacional e internacional respecto la acusada”, indicó el Poder Judicial en una resolución.

