Policía de Brasil revela irregularidades en seguridad privada de la COP30

Policía de Brasil en la Cop 30. Foto: Thorsten Holtz/picture alliance via Getty Images / picture alliance

La policía brasileña reveló este viernes irregularidades en la seguridad de la COP30 en Belém, que incluyeron “empresas clandestinas” de vigilancia privada en espacios de la conferencia climática de la ONU.

Durante “las últimas semanas”, controles de la Policía Federal llevaron a “la identificación de empresas clandestinas realizando vigilancia patrimonial y seguridad de evento sin autorización”, según una nota oficial.

Lea también: Controlado el incendio en la zona de negociaciones de la COP30 de Belém

La COP en Belém que debe acabar este viernes se vio marcada por incidentes de seguridad, como un incendio que retrasó las negociaciones por varias horas el jueves y dos protestas indígenas en los accesos a la zona restringida la primera semana.

La policía brasileña inspeccionó “la seguridad privada en espacios oficiales y polos temáticos” de la COP30, incluyendo la “Zona Azul” de acceso restringido donde se llevan las negociaciones, y un crucero donde se alojan algunos delegados.

Estos controles condujeron a la clausura de “dos empresas clandestinas que actuaban de forma irregular en polos de la COP30” y que utilizaban “indebidamente” detectores de metales y radios de comunicación.

También se registraron casos de personal de apoyo actuando como guardias, además de faltas en los informes obligatorios a la policía sobre el personal contratado por parte de las empresas.

Durante la primera semana, la presidencia brasileña de la COP recibió una queja de la ONU sobre aspectos de la organización, luego de que una protesta indígena forzara el dispositivo de seguridad en el recinto.

Días después, otro grupo indígena bloqueó el acceso al centro de negociaciones y logró así reunirse con autoridades.

Un incendio en la “Zona Azul”, controlado en minutos, postergó el jueves por varias horas las duras negociaciones entre ministros de todo el mundo.

Le puede interesar: COP30 se traba en Brasil: Debate de financiamiento climático y temas logísticos afectan negociaciones

La COP termina formalmente este viernes, aunque la falta de consenso en temas cruciales como financiamiento climático promete estirar las tratativas más allá de la agenda oficial.

Escuche W Radio en vivo aquí: