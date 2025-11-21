Presidente Petro se retractó de sus declaraciones contra Paloma Valencia tras orden judicial

Dando cumplimiento a la sentencia proferida por el Juzgado 46 Administrativo de Bogotá, el presidente Petro rectificó, a través de su cuenta en X, los señalamientos realizados contra la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia.

“Rectifico y, por tanto, aclaro, como dice el diccionario de la Academia de la lengua española, la afirmación que hice en esta red social el 29 de septiembre de 2025, en la que señalé que fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes por armas oficiales”, dijo el presidente.

Petro también manifestó que Valencia, era congresista al momento de los hechos y aseguró que nunca se produjo su pronunciamiento cuando se hicieron públicas las denuncias, pero que se debe diferenciar la complicidad directa con un delito, de la responsabilidad política cuando el delito es cometido por el gobierno que apoyó.

“La muerte de centenares de jóvenes por funcionarios públicos armados es un crimen contra la humanidad, que después se investigó y sé investiga en al JEP, esa es mi crítica que no conlleva el que la accionante haya estado comprometida en los hechos directamente.” Señaló el mandatario.

El presidente también dijo que su crítica se relaciona más con su responsabilidad política y no con su responsabilidad penal y que su desacuerdo es con las narrativas que minimizan y niegan la dimensión de los Falsos positivos.