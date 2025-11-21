“Nada tiene que ver Verónica Alcocer con el contrato de Saab”: Petro sobre aviones Gripen

El presidente Gustavo Petro, a través de sus redes sociales, realizó una férrea defensa sobre el actuar de Verónica Alcocer. Además, desvirtuó nuevamente que viva rodeada de lujos en Suecia.

“1. Verónica Alcocer no deriva ingresos públicos

2. Vive por ahora, en 40 m² arrendados

3. No es residente en Suecia, hizo un curso en inglés intensivo allí“, señaló Petro en su cuenta de X.

Dijo que las medidas de Estados Unidos de incluirla en la lista Clinton, la separó de sus hijas en Colombia.

“Su inclusión en la Ofac arbitraria y grosera hecha por el Gobierno de Trump, no le impide ese derecho. Lo que han logrado con ella es que no pueda ver a sus hijas. Trump, para atemorizarme, rompió la unidad entre una madre y sus hijas que son mis hijas. Lo ha hecho con miles de familias latinoamericanas en los EE.UU.“, advirtió.

Y desmintió cualquier relación de Verónica Alcocer con la adquisición de los aviones Gripen, a la empresa de Suecia SAAB.

“Nada tiene que ver Verónica con el contrato de Saab. El contrato con Saab puede ser visto sin problema en todos sus componentes para compararlo con las demás ventas de Saab en el mundo”, dijo.

Pero también señaló que sus hijos, no tomarán un solo peso del erario público mientras él gobierne.