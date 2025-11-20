Actualidad

Presidente Petro reveló que Verónica Alcocer no ha regresado a Colombia “porque no puede”

El jefe de Estado dijo esto durante la ceremonia de conmemoración de los 94 años de la Casa Militar.

Gustavo Petro y Verónica Alcocer

Gustavo Petro y Verónica Alcocer / Colprensa

Alejandro Artega

El presidente de la República, Gustavo Petro, reveló que la Primera Dama, Verónica Alcocer, no ha regresado a Colombia porque no puede.

“La mamá de Antonella no puede llegar aquí, porque no puede, a tal grado ha llegado la ignominia, no es por otra razón”, señaló el presidente.

Petro también aseguró que hará lo posible para que Alcocer, quien según lo reveló la prensa de Suecia está viviendo en ese país, pueda regresar a Colombia para reunirse con su hija Antonella.

“Y yo voy a hacer que pueda, porque si un padre no puede reunir a una madre con su hija, siendo mi familia, no voy a poder reunir las familias colombianas tampoco” Señaló el presidente Petro.

Las declaraciones del primer mandatario se registran luego de la polémica generada por la investigación de la publicación Sueca Expressen que aseguró que Alcocer tiene una vida de lujos y derroche en Suecia, país de la empresa SAAB a la que Colombia le compró 17 aviones Gripen por 16,5 billones de pesos.

