Procuraduría advierte que vigilará que se cumpla transición interna en la Universidad Nacional

La Procuraduría General de la Nación envió un documento de 5 páginas al ministro de Educación, Daniel Rojas, y a la secretaria general de la Universidad Nacional, María Fernanda Lara, en el que advirtió el inicio de una actuación preventiva para garantizar una transición rápida y organizada dentro de la institución.

“En ese marco, se verificará el cumplimiento estricto de las órdenes judiciales, la observancia de los límites legales y estatutarios del órgano de dirección y del Ministerio de Educación Nacional, así como la adopción de medidas que garanticen transparencia, continuidad administrativa y respeto por la autonomía universitaria” dice la misiva.

Además, desde el Ministerio Público le solicitaron a la Universidad Nacional particularmente que informe si habrá alguna demanda contra los funcionarios responsables de la elección -los actos administrativos que fueron declarados nulos- para que respondan patrimonialmente por los costos que esto le ha generado a la universidad.

“En ese sentido, aun tratándose de una decisión recientemente expedida, se solicita informar, dentro de un plazo razonable, si la institución ha iniciado o prevé iniciar el análisis interno obligatorio sobre la procedencia de acciones de repetición, conforme a la Ley 678 de 2001, así como las actuaciones preliminares orientadas a evaluar la posible existencia de dolo o culpa grave en las decisiones administrativas declaradas nulas” señaló la Procuraduría.

El ente de control indicó que busca “prevenir posibles riesgos disciplinarios, eventuales afectaciones al patrimonio público y decisiones que puedan comprometer la responsabilidad de los servidores públicos”.

El Ministerio Público también deberá indicar si habrá “lineamientos nacionales para todos los consejos superiores de universidades públicas, a partir de este fallo, para evitar nuevas vulneraciones al orden jurídico”.