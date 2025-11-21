Universidad de Pamplona: 65 años de formación académica

Norte de Santander

La Universidad de Pamplona, durante 65 años, ha contribuido en el crecimiento personal y profesional de centenares de colombianos en Norte de Santander, consolidándose como una de las instituciones de educación superior, con mayor influencia en el oriente colombiano.

Desde la ciudad Mitrada, se adelantaron diferentes actividades que permitieron exaltar el conocimiento que se brinda el alma mater a todos sus estudiantes.

“En el marco de los 65 años, nuestra universidad ha organizado un certamen de eventos, donde tenemos el festival universitario de cine, con la participación de más de 700 personas, entre estudiantes y comunidad en general, donde hacen sus films y concursan”, indicó Ivaldo Torres Chávez, rector de la universidad.

Agregó que “también se están adelantando diferentes talleres, con exponentes reconocidos en Colombia y a nivel internacional, en el cine, con nuestro sello editorial y hoy la joya de la corona al darle una serenata a Pamplona misma, recibir la delegación del gobierno nacional, de presidencia, de la gobernación de Norte de Santander y la entrega oficial de la resolución de reacreditación de alta calidad que nos entrega el multicampus, en esta ocasión, por seis años más”.

Resaltó Torres que junto a su equipo están continuamente en preparación para formar en alta calidad a los futuros profesionales. “Entregamos profesionales con un buen sello de calidad, no solamente a Pamplona y Colombia, sino al mundo entero. Somos ese faro de luz, para todos aquellos que quieren estudiar en nuestra linda universidad”.

Por su parte, Rafael Hernán Sanín Blanco, secretario privado de la gobernación de Norte de Santander, aseguró que “hemos visto cómo, paso a paso, y desde su fundación, se ha logrado transformar y formar generaciones futuras, con un sello especial de alta calidad, no solamente en nuestro país, sino con un gran impacto a nivel, incluso, internacional”.

La universidad de Pamplona, actualmente, cuenta con 25.700 estudiantes.