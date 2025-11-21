Voy a respetar la sentencia proferida por el Consejo de Estado: Leopoldo Múnera, exrector de la UNAL

Leopoldo Múnera aseguró que aceptó el fallo del Consejo de Estado que anuló su designación como rector. “Voy a respetar la sentencia proferida por el Consejo de Estado”.

Puede leer: Consejo de Estado saca a Leopoldo Múnera de la rectoría de la Universidad Nacional

Sin embargo, sostuvo que el tribunal aplicó criterios distintos frente a los dos actos del Consejo Superior Universitario. Afirmó que la Corte “fue muy laxo con el Consejo Superior que designó a Ismael Peña” y, en contraste, “muy estricto con el Consejo Superior que designó a Leopoldo Múnera”.

Recordó que con las dos sentencias emitidas la responsabilidad sobre la rectoría recae ahora en el CSU. “En este momento, la responsabilidad sobre la dirección de la universidad le corresponde al Consejo Superior Universitario en concordancia con las dos sentencias”, señaló.

Explicó que una decisión resaltó que no había restablecimiento del derecho en el caso de Peña, mientras que la segunda declaró la nulidad de su propia designación.

Múnera pidió a la comunidad universitaria enfrentar el escenario con tranquilidad. “Llamo a asumir este futuro inmediato con tranquilidad y con calma”, dijo al invitar a mantener el curso académico.

Agregó que el semestre debía terminarse “realizando las funciones misionales” y con “coherencia académica y administrativa”.

Puede leer: Procuraduría pide a Consejo de Estado tumbar elección de Leopoldo Múnera como rector de la Nacional

El rector saliente también recordó que en la institución avanzaba un proyecto de transformación interna. “Hay un proyecto diferente de Universidad andando que incluye el proceso constituyente”, afirmó.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Según él, los conflictos de los últimos meses evidenciaban que “la democracia universitaria es débil” y que la comunidad tenía “la obligación de consolidarla”.

Esto fue lo que dijo Leopoldo Múnera: