Ejército capturó a hombre que transportaba más de una tonelada de marihuana en el Huila

Fue capturado en flagrancia de un hombre que movilizaba más de una tonelada de marihuana en un vehículo tipo camión, utilizando la modalidad de ocultamiento en paneles de cuarto frío.

La operación tuvo lugar en la vereda El Mármol, municipio de Isnos, Huila, donde las unidades mantenían un puesto de control.

Durante el procedimiento, los uniformados detuvieron el automotor para realizar una inspección minuciosa, en la cual los soldados identificaron en los paneles del cuarto frío una sustancia vegetal que, por sus características físicas, de color, olor y apariencia, corresponde a marihuana.

El capturado deberá responder por su presunta participación en el delito de porte y fabricación de estupefacientes.