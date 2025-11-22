Ejército desmanteló ruta de narcotráfico que operaba con Venezuela

El Ejército capturó a dos personas y lograron la incautación de 813 kilos de marihuana, cargamento avaluado en 12.300 millones de pesos que sería sacado por la frontera con Venezuela hacia mercados ilegales de Europa y África.

Los hechos se registraron en el sector La Defensa, municipio de La Primavera, Vichada, donde se identificó un punto de acopio que funcionaba como corredor para el transporte transnacional de estupefacientes.

En el sitio fueron hallados más de 75 millones de pesos en efectivo, tres camionetas, una embarcación tipo bongo con motor, equipos de comunicación y demás elementos empleados para movilizar la droga hacia pasos ilegales que conectan con rutas utilizadas para su salida hacia las Guayanas y luego hacia Europa y África.

De acuerdo con información de inteligencia militar, este cargamento hacía parte del sistema financiero del grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura 53 Édison Romaña, el cual mantiene injerencia criminal en esta zona del departamento.