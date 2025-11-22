Muerte de mujer en Chiscas habría sido ocasionada con arma del Comandante de Estación de Policía

Diego Cocunubo, abogado defensor del Comandante de Estación de Chiscas Haminton Ruíz, entregó nuevos detalles sobre el hecho en el que murió Liliana Cruz Buitrago, compañera sentimental del oficial, la noche del 19 de noviembre, tras recibir un disparo proveniente de un fusil de dotación.

Según Cocunubo, el incidente ocurrió hacia las 9 de la noche cuando varias unidades policiales, incluido el comandante, permanecían en acuartelamiento debido a una situación de orden público registrada en el municipio de El Espino.

“Derivado de una manipulación errónea del fusil del señor comandante de estación, se generó un disparo que impactó en la humanidad de su compañera sentimental”, causándole heridas que finalmente le provocaron la muerte". Dijo el abogado.

El defensor insistió en que se trató de un accidente, desmintiendo versiones de un posible atentado o ataque armado. “Debo desmentir que haya sido un hecho terrorista o la acción de un francotirador. Fue únicamente un disparo accidental con arma de fuego”, afirmó. El suceso no ocurrió en la estación de Policía, sino a unas tres cuadras, de la vivienda donde residía la pareja”. Aseveró

Tras conocerse los hechos, la Fiscalía General de la Nación y unidades de criminalística realizaron los actos urgentes. Cocunubo señaló que su defendido se puso voluntariamente a disposición de las autoridades y permanece en la Unidad de Reacción Inmediata, a la espera de la decisión del fiscal seccional sobre una eventual judicialización.

También confirmó que la Policía suspendió administrativamente al comandante para garantizar transparencia en el proceso.

En cuanto al curso jurídico, el abogado indicó que el caso está en etapa de indagación, y que, desde la óptica de la defensa, los hechos corresponderían a un homicidio culposo.

“La Fiscalía deberá determinar si se trata de homicidio doloso, feminicidio o homicidio culposo. Para esta defensa, fue un acto accidental”, puntualizó.

Finalmente, señaló que tanto la justicia ordinaria como la penal militar abrieron noticia criminal, pero será la jurisdicción ordinaria la que asumirá plenamente el caso, dada la naturaleza del delito.