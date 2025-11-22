Wolves WVH
Crystal Palace CRY
DAZN
Wolves vs. Crystal Palace EN VIVO 🔴: siga el partido que enfrenta a Jhon Arias con Lerma y Muñoz
El Wolves, con Jhon Arias, se enfrenta al Crystal Palace de Jefferson Lerma y Daniel Muñoz.
Este sábado, el Wolverhampton de Jhon Arias recibe al Crystal Palace de Jefferson Lerma y Daniel Muñoz en la jornada 12 de la Premier League.
Siga el minuto a minuto del partido aquí:
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento