Deportes

Wolves WVH
Crystal Palace CRY
DAZN

Wolves vs. Crystal Palace EN VIVO 🔴: siga el partido que enfrenta a Jhon Arias con Lerma y Muñoz

El Wolves, con Jhon Arias, se enfrenta al Crystal Palace de Jefferson Lerma y Daniel Muñoz.

Jhon Arias, Jefferson Lerma y Daniel Muñoz. Fotos: (Photo by Wolverhampton Wanderers FC/Wolves via Getty Images) / (Photo by Cameron Smith - The FA/The FA via Getty Images)

Jhon Arias, Jefferson Lerma y Daniel Muñoz. Fotos: (Photo by Wolverhampton Wanderers FC/Wolves via Getty Images) / (Photo by Cameron Smith - The FA/The FA via Getty Images)

Este sábado, el Wolverhampton de Jhon Arias recibe al Crystal Palace de Jefferson Lerma y Daniel Muñoz en la jornada 12 de la Premier League.

Siga el minuto a minuto del partido aquí:

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad