El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bastante egoísta que oposición no quiera discutir: María del Mar Pizarro sobre ley de financiamiento

María del Mar Pizarro, representante del Pacto Histórico, dialogó con W Fin De Semana acerca del posible hundimiento de la ley de financiamiento del Gobierno Petro en el Congreso.

A diferencia de lo planteado por la oposición sobre dicha ley, Pizarro manifestó que “lo que busca este proyecto es que haya mayor justicia tributaria”.

“El Comité de la Regla Fiscal ha dicho que el Gobierno y el Congreso tienen que hacer un plan financiero a varios años, no es una ley para el otro año, sino para largo plazo”, explicó.

Ante los cuestionamientos de la oposición por la poca ejecución del Gobierno Nacional, aseguró que los niveles son similares a los de otros gobiernos. “No estamos tan desfasados”. Además, sostuvo que las ejecuciones se pueden ver reflejadas a partir del 2026.

“No es que este Gobierno ejecute mucho menos, pero eso fácilmente se alcanza a final del año”, indicó.

A propósito, afirmó que le parece “bastante injusto quela oposición ni siquiera quiera discutir” el proyecto.

La ley de reactivación

“La Ley de Financiamiento tiene importantes renglones como el impuesto a los juegos de azar. El único informe que existe sobre ludopatía dice que los jóvenes, alrededor del 9%, están apostando en línea, un problema de salud pública”, mencionó.

Finalmente, recordó que el gobierno Duque dejó una gran deuda que el gobierno Petro ha pagado de forma eficiente y cumplida.

Escuche la entrevista completa aquí: