¿Congreso hundirá ley de financiamiento del Gobierno? Así está el ánimo al interior de la oposición

Antonio Zabaraín, senador de Cambio Radical, y Saray Robayo, representante del Partido de La U, pasaron por los micrófonos de W Fin De Semana para hablar sobre la Ley de Financiamiento del Gobierno Nacional y su posible hundimiento a pesar de que no se ha presentado.

El congresista Zabaraín resaltó que no hace una oposición “obtusa”, pues ha aprobado proyectos del Gobierno Petro que son beneficiosos para los colombianos, pero señaló que esta es “una reforma que busca recaudar 16 billones de pesos mediante incrementos tributarios generalizados, pero no soluciona el problema del gasto público”.

¿Por qué no discutir la ley de financiamiento?

El senador de Cambio Radical manifestó que “mientras no haya coherencia en lo que se presenta, no puede haber discusión”. Además, mencionó que cuando decidió participar en política no era para hacer caso (al Gobierno).

¿Qué dice la representante Saray Robayo?

La representante sostuvo que la Ley de Financiamiento se ha debatido en dos reuniones, pero reconoció que faltan muchas cosas por resolver.

Cuestionó que el proyecto no sería beneficioso para el país: “esperamos tener una ponencia y revisar qué es lo que va a salir más gravoso para los colombianos y cómo desde el Congreso lo vamos a impedir”.

¿Gobierno Petro tiene un plan B en caso de que hundan su proyecto?

“Esa reforma no es del Gobierno, es una iniciativa legislativa del representante Monedero. Es menos gravosa para los colombianos. Sin embargo, se revisan varios puntos de ese proyecto de ley de reactivación”, indicó.

Aclaró que dicha Ley de Reactivación no se ha estudiado a profundidad porque no puede haber dos proyectos de ley simultáneos, por lo que, en caso de caerse la del Gobierno, debatirán ese proyecto.