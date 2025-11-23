Daniela Aponte, ‘La Guru’, colombiana que triunfa en los shows de entretiempo de fútbol en EE.UU.

Daniela Aponte estuvo en los micrófonos de W Fin de Semana, para hablar sobre como ha consolidado su carrera en la escena musical internacional, obteniendo reconocimiento mundial gracias a su participación al cantar en los espectáculos de medio tiempo de los partidos de fútbol en Estados Unidos.

La artista, conocida como La Guru, explica que su nombre artístico tiene profundas raíces espirituales. Surgió durante un proceso de encuentro personal donde se conectó con diferentes corrientes, incluyendo la cultura Baishnava y los Hare Krishnas. Sus amistades la apodaron así, entendiendo que su música llevaba consigo una misión de ayuda y sanación.

Aponte sostiene que el poder de la manifestación fue fundamental para concretar sus aspiraciones, perseverando a pesar de las dificultades y el tiempo que le tomó alcanzar sus metas.

Un punto de inflexión en su carrera fue la colaboración con Karol G, a quien describe como una “madrina”. Esta ayuda fue fundamental para obtener una gran exposición en la industria. A pesar de los logros, Aponte confiesa lidiar con el “síndrome del impostor,” aunque considera que el éxito le ha enseñado una constante lección de humildad.

