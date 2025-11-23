Hospital Universitario Nacional alertó exceso de ruido del Vive Claro

El Hospital Universitario Nacional explicó que notificó desde el inicio a entidades distritales y al operador del escenario sobre el impacto del ruido, la iluminación dirigida y la acumulación de residuos, sin obtener respuestas que resolvieran la situación. Señaló que, pese a las mesas de trabajo, no recibió planes de mitigación efectivos.

Las mediciones realizadas durante el concierto del 7 de octubre registraron niveles entre 66 y 82 dB, por encima de los topes para zonas hospitalarias y para el horario nocturno. Según la Asociación de Usuarios, el 80% de los pacientes reportó dificultad para descansar y más del 75% expresó molestias por vibraciones dentro de las instalaciones.

El HUN pidió a las autoridades el cumplimiento estricto de la norma, la entrega completa de los informes técnicos y un plan integral que incluya control del ruido, manejo de movilidad y monitoreo en tiempo real. Recalcó que respeta las actividades culturales, pero insistió en que deben desarrollarse sin comprometer la salud de los pacientes ni la operación hospitalaria.

Escuche W Radio en vivo aquí: