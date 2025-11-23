El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Policía y Ejército refuerzan la seguridad para elección de gobernador de Magdalena

Camilo George, secretario de Gobierno de Santa Marta, dio un balance de la jornada electoral que se desarrolla en el Magdalena para la elección de un nuevo gobernador.

“Desde semanas atrás viene la planeación de esta jornada electoral. Sucede con total normalidad. Un dispositivo con más de 1.500 policías y haciendo seguimiento desde el PMU de la mano de la Registraduría”, indicó.

Presencia de Autodefensas de la Sierra

Explicó que en zonas rurales está garantizada la presencia de pelotones del Ejército, además de un amplio componente de Policía. “No vamos a tolerar ningún tipo de actuación al margen de la ley”.