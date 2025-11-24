Alcalde de Cali niega señalamientos de Petro sobre supuesta estrategia en su contra ante EEUU

Cali

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, reaccionó a las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, en las que señaló que mandatarios locales y políticos habrían viajado a Estados Unidos con la intención de presentarlo ante el gobierno estadounidense como un aliado del narcotráfico.

Entre los mencionados por el jefe de Estado también figuran el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, las precandidatas presidenciales María Fernanda Cabal, Vicky Dávila, y el excanciller Álvaro Leyva.

El mandatario caleño rechazó estas acusaciones y aclaró que sus viajes al país norteamericano obedecen a una agenda institucional para fortalecer la cooperación en comercio, seguridad y proyectos estratégicos para Cali.

“Yo hago parte de una estrategia para cuidar al pueblo caleño, para recuperar a Cali, para que Cali vaya para arriba. Yo en ningún momento incito al odio, en ningún momento incito a la división, como sí lo hacen otros sectores políticos y como lo hace el presidente Petro”, señaló.

Además, criticó lo que considera intentos del presidente Petro por afectar las relaciones bilaterales.

“Eso es una grandísima irresponsabilidad con todo el pueblo colombiano. Las relaciones internacionales son activos del pueblo, no son del presidente de turno”, afirmó.

El alcalde también hizo un llamado al Gobierno nacional para cumplir con compromisos concretos, como los recursos para el Tren de Cercanías y la Universidad de Oriente.