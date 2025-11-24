En Pereira, en medio de un fleteo, hombres armados se robaron 30 millones de pesos

Un caso de fleteo ocurrió en plena avenida 30 de Agosto, cerca al centro comercial Unicentro, cuando un vehículo particular se desplazaba sentido Centro - Cuba, allí cuatro hombres con armas de fuego y en dos motocicletas interceptaron el carro donde se movilizaban la conductora y dos personas más.

Al parecer, los sujetos de las motocicletas tenían información de que en este vehículo llevaban una gran suma de dinero y por ello, intimidaron a los pasajeros, rompieron las ventanas delanteras del vehículo y amenazaron a la conductora y al copiloto con disparar si no entregaban el dinero que llevaban.

En medio de este atraco hubo forcejeo, lo que causó que uno de los criminales disparara dentro del vehículo hiriendo en una pierna al dueño del dinero, mientras que a la conductora la hirieron con la cacha del arma en la cabeza.

Los ladrones huyeron del sitio con alrededor de 30 millones de pesos, mientras que las víctimas, en el mismo vehículo, llegaron hasta la clínica Central del Eje, ubicada cerca de allí; estas personas fueron atendidas, ninguna revestía gravedad.

El comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, el coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, manifestó que luego del hecho se implementaron las acciones para dar con el paradero de los responsables de este hecho.

“La Policía Nacional activó los protocolos de atención ante este caso, los cuales incluyen análisis de cámaras y labores de inteligencia para identificar y capturar a los responsables. Invitamos a la comunidad a aportar información que permita identificar y ubicar a los responsables de este hecho. También reiteramos que la Policía cuenta con un servicio de acompañamiento al efectuar retiros en entidades bancarias.”

De manera extraoficial se conoció, que la víctima de este hecho, horas antes, realizó un trámite de compraventa de vivienda en una notaría de la ciudad, por ello, tenía en su poder más de 70 millones de pesos y había solicitado un vehículo de transporte informal, en el cual se movilizaba cuando ocurrió el fleteo.