Aida Victoria Merlano se juega su última carta en la Corte para ser absuelta por la fuga de su mamá

El abogado de la influenciadora Aida Victoria Merlano presentó ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de casación, con el que busca anular la pena de 13 años de prisión que pesa sobre ella. En esta audiencia, la Fiscalía y la Procuraduría expusieron posiciones opuestas.

Frente a los magistrados de la Sala de Casación Penal, Miguel Ángel del Río, defensor de Aida Victoria, hizo su último intento para revertir la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que la sentenció por haber colaborado en la fuga de su madre durante una cita odontológica en 2019. Su petición concreta es que la Corte deje sin efectos las decisiones de primera y segunda instancia; pues, según él, hubo fallas en el proceso que llevaron a condenarla de forma equivocada.

La Fiscalía, por su parte, mantuvo una postura firme respecto a uno de los cargos imputados. Para el ente acusador quedó demostrado que Aida Victoria Merlano “utilizó a su hermano, un menor de 17 años, para facilitar la fuga de presos”. El fiscal delegado ante la Corte, Hernando Barreto, explicó que, incluso si el joven actuó voluntariamente, el solo hecho de que ella lo hubiera hecho partícipe implicaría responsabilidad penal.

La Procuraduría General de la Nación, en cambio, solicitó que la influenciadora fuera absuelta o que, al menos, se modificara la pena a su favor. El procurador delegado Jaime Gutiérrez Millán afirmó:

“El fallo cuestionado debería casarse y reemplazarse por una decisión absolutoria a favor de Aida Victoria Merlano Manzaneda. En caso de que esto no prospere, pedimos que se anule parcialmente la sentencia para declarar la extinción de la acción penal por el delito de fuga de presos, en calidad de cómplice, y se haga el correspondiente ajuste punitivo”.