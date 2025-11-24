ICETEX confirmó fechas para renovación de créditos: Link para actualizar datos y otros requisitos

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), entidad del Estado colombiano, en su objetivo de fomentar e impulsar la educación superior a los jóvenes colombianos, publicó en sus distintos canales de comunicación, el calendario oficial para el año 2026.

Además de la apertura de la convocatoria para nuevos créditos universitarios, el ICETEX dio a conocer el calendario de renovación para el primer semestre de 2026. De igual forma, conozca los pasos a seguir para poder actualizar los datos y completar todos los requisitos.

Calendario de renovación 2026-1

Teniendo en cuenta las líneas y modalidad de crédito, tome nota de las fechas de apertura y cierre, además de los requisitos de cada una de ellas.

Pregrado- Posgrado País y Crédito Exterior

Fecha de apertura: martes, 18 de noviembre de 2025.

martes, 18 de noviembre de 2025. Fecha de cierre: viernes, 6 de marzo de 2026.

Renovación extemporánea Pregrado-Posgrado País y Crédito Exterior

Fecha de apertura: viernes, 6 de marzo de 2026.

viernes, 6 de marzo de 2026. Fecha de cierre: viernes, 20 de marzo de 2026.

Tenga en cuenta que, en el caso de no completar el proceso de renovación, el ICETEX no hará el desembolso correspondiente. Además, el no renovar el crédito por más de dos periodos consecutivos, producirá la terminación del crédito y empezará el proceso de cobro.

Pasos para realizar la renovación de crédito

Actualice sus datos: complete el módulo de actualización de datos, registro que encontrará ingresando en la oficina virtual, con el correo electrónico y contraseña registrado previamente. Presente el formulario en la Institución de Educación Superior en donde estudia: tomando en cuenta la universidad o instituto educativo en donde estudie, suba el formulario completo. Ellos se encargarán de tramitar la renovación del crédito directamente con el ICETEX.

Oprima clic en este link para ingresar y completar los pasos.

Convocatoria de créditos educativos 2026-1

En el caso de que desee acceder a la disponibilidad de obtener una línea de crédito para empezar a estudiar en el periodo de 2026-1, tendrá que llenar un formulario y postularse en las fechas estipuladas.

Apertura formularios 2026-1: noviembre 24 de 2025.

Cierre formularios 2026-1: diciembre 2 de 2025.

Publicación de resultados: 17 al 24 de diciembre de 2025.

Fecha límite para cargar documentos: 30 de diciembre de 2025.

Fecha límite para subsanar: 7 de enero de 2026.

Fecha límite para obtener el verificado de documentos: 14 de enero 2026.

Último comité 2026-1: 15 de enero 2026.

Publicación de resultados: 16 de enero 2026.

Ingrese a este link para llenar el formulario de convocatoria.

En caso de ser menor de edad, deberá registrar los datos personales de uno de sus padres o adulto responsable.

