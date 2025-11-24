Rescatan en Antioquia a 17 menores de edad captados por una secta investigada en tres países. Foto: Migración Colombia

Los extraños movimientos y la indumentaria de los integrantes de un numeroso grupo de personas que llegó hasta un hotel, llamaron la atención de los habitantes de Yarumal, municipio ubicado en el Norte de Antioquia.

Al hacer las verificaciones correspondientes, funcionarios de Migración Colombia y uniformados del Gaula Militar confirmaron que se trataba de integrantes de una secta perteneciente a la comunidad judía ortodoxa Lev Tahor, grupo investigado en Estados Unidos, Canadá y Guatemala por presuntas vulneraciones contra menores.

🚨 Desde @MigracionCol lideramos un operativo en Yarumal (Antioquia) junto al Gaula Militar Oriente, donde rescatamos 17 niños niñas y adolescentes de la secta judío ortoxa Lev Tahor. Cinco de ellos tenían circular amarilla de @Interpol pic.twitter.com/mqub1BwfGf — Migración Colombia (@MigracionCol) November 23, 2025

De las 26 personas que hacían parte de este grupo, las autoridades confirmaron que 17 son menores de edad, de los cuales cinco, de origen estadounidense, tenían circular amarilla de la Interpol por riesgo de vulneración.

Luego del operativo conjunto, los menores de edad fueron trasladados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mientras que los nueve adultos permanecen en el Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Medellín.