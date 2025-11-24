Universidad Nacional citó al Consejo Superior Universitario de manera extraordinaria
El 24 de noviembre, a las 4:00 de la tarde, se espera que se reúnan con el fin de discutir los fallos del Consejo de Estado.
La Universidad Nacional tendrá una sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario para analizar 4 puntos que tienen a la universidad en vilo.
Se discutirán los fallos de la Sección Quinta del Consejo de Estado del 4 de septiembre y del 20 de noviembre; la renuncia del profesor Leopoldo Alberto Múnera Ruiz; la petición del profesor José Ismael Peña Reyes del 21 de noviembre de 2025 y la actuación preventiva sobre cumplimiento del fallo del Consejo de Estado.
La reunión se llevará a cabo el 24 de noviembre a las 4:00 de la tarde en la Hemeroteca Nacional Universitaria.
También se llevará a cabo una movilización universitaria, con el fin de convocar nuevamente a elecciones por parte del Consejo Superior Universitario.
