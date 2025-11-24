Actualidad

Universidad Nacional citó al Consejo Superior Universitario de manera extraordinaria

El 24 de noviembre, a las 4:00 de la tarde, se espera que se reúnan con el fin de discutir los fallos del Consejo de Estado.

Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá | Foto: UNAL

Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá | Foto: UNAL

La Universidad Nacional tendrá una sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario para analizar 4 puntos que tienen a la universidad en vilo.

Se discutirán los fallos de la Sección Quinta del Consejo de Estado del 4 de septiembre y del 20 de noviembre; la renuncia del profesor Leopoldo Alberto Múnera Ruiz; la petición del profesor José Ismael Peña Reyes del 21 de noviembre de 2025 y la actuación preventiva sobre cumplimiento del fallo del Consejo de Estado.

La reunión se llevará a cabo el 24 de noviembre a las 4:00 de la tarde en la Hemeroteca Nacional Universitaria.

También se llevará a cabo una movilización universitaria, con el fin de convocar nuevamente a elecciones por parte del Consejo Superior Universitario.

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad