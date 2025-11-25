Corte Suprema deja en firme prohibición: Salvatore Mancuso no podrá vivir en Córdoba

La W conoció en primicia que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la prohibición impuesta al exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, para poder ingresar libremente o vivir en departamentos como Córdoba y otros, en los que tuvo influencia y generó miles de víctimas como cabeza de las AUC.

Cabe recordar que Mancuso fue uno de los más importantes comandantes del paramilitarismo a nivel nacional y estuvo al frente de bloques como el Bloque Catatumbo en el nororiente de Colombia.

Los magistrados, en decisión unánime, determinaron dejar en firme el fallo de primera instancia, en el que la juez de ejecución de penas de Justicia y Paz dispuso que el excomandante de las Autodefensas sólo podría entrar a esos territorios mediante autorización judicial o actos de perdón autorizados.

La Sala rechazó de plano los argumentos presentados por Mancuso, en los que señaló arraigo en Montería y la imposibilidad de poder reunirse con su familia, por lo cual argumentaba que se le estaba sometimiento a un “destierro” indefinido.

“La garantía de no repetición no implica que las víctimas no puedan volver a ver a sus victimarios, sino que los hechos no se repitan”, argumentó Salvatore Mancuso en su momento.

Pero la Sala Penal de la Corte Suprema desestimó los argumentos del excomandante paramilitar y concluyó que al contrario de lo planteado por él, la prohibición de que pueda ingresar libremente y establecerse en Córdoba es proporcional y protectora de los derechos de las víctimas.

“A partir de lo expuesto, para la Corte no existe un medio menos lesivo que permita conjurar los riesgos de la revictimización de las comunidades que habitan en los lugares en los que se desarrollaron los vejámenes por los cuales están siendo procesados los postulados”, se lee en la determinación.

Según la Corte Suprema de Justicia, aunque reconoce el compromiso de los postulados de Justicia y Paz como Salvatore Mancuso, el papel y los derechos de las víctimas revisten protección superior y el proceso de reconciliación “debe ser progresivo y acorde con las diferentes formas de reparación”.

En criterio de la Sala Penal, los derechos fundamentales de los exmiembros de las Autodefensas no son absolutos ni es ilegal restringirlos, siempre y cuando se cumplan los lineamientos para proteger a las víctimas.