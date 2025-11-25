Dos empresas se presentaron para ser interventoras de la construcción del Aeropuerto del Café

Manizales

Las dos firmas Consorcio Aéreo SCI e Ingenieros Consultores, sucursal Colombia, licitaron por el mismo valor de la propuesta que se presentó en el Secop por un total de $ 20 mil 579 millones 858 mil 534.

El consorcio Aéreo SCI, está conformado por las empresas: Interventorías y Diseños S.A, con una participación del 33,40 %, Colombia. Salgado Meléndez y Asociados Ingenieros Consultores S.A.S, con el 33,30 %, Colombia. CYD Ingenieros Limitada Sucursal Colombia, también con el 33,30 %, de origen chileno.

El gerente de la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo de Aerocafé, Fernando Merchán Ramos, resaltó las dos ofertas y destacó que hacia la próxima semana el Comité Evaluador entregará el informe de estas dos propuestas.

“El objetivo es adjudicar la interventoría el 22 de diciembre y estamos muy contentos por las empresas que estuvieron participando de este proceso fundamental para la Interventoría del proyecto”, dijo Merchán.