Latam Airlines Colombia reprograma más vuelos entre Bogotá y Venezuela
La aerolínea confirmó que los vuelos a operar este miércoles, serán reprogramados para el próximo 2 de noviembre.
Latam Airlines Colombia anunció que los vuelos a operar este miércoles entre Bogotá - Caracas, Venezuela, serán reprogramados para el próximo martes 2 de diciembre.
La aerolínea explicó que la decisión está totalmente ligada a la alerta de seguridad que se hizo desde hace algunas jornadas por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés) y por la recomendación que hizo la Aeronáutica Civil de “dar el máximo estándar de protección y mitigación de riesgos para todos los pasajeros y tripulantes”.
En cuanto a los usuarios que decidan no aceptar la reprogramación, la aerolínea dispuso las siguientes alternativas:
- Cambio de fecha en la misma cabina por un año a partir de la fecha de compra del tiquete, sin costos adicionales.
- Devolución del dinero del tiquete sin penalidades.
- Cambio de ruta con destino final Cúcuta, sin cobros adicionales.
Latam Airlines Colombia, insistió en que la seguridad es un valor intransable dentro de su operación, agregando que “opera a Caracas solo desde Bogotá y que las rutas desde otros países que sobrevuelan Venezuela han sido modificadas para evitar el espacio aéreo de ese país”.