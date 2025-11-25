Latam Airlines Colombia reprograma más vuelos entre Bogotá y Venezuela

Latam Airlines Colombia anunció que los vuelos a operar este miércoles entre Bogotá - Caracas, Venezuela, serán reprogramados para el próximo martes 2 de diciembre.

La aerolínea explicó que la decisión está totalmente ligada a la alerta de seguridad que se hizo desde hace algunas jornadas por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés) y por la recomendación que hizo la Aeronáutica Civil de “dar el máximo estándar de protección y mitigación de riesgos para todos los pasajeros y tripulantes”.

En cuanto a los usuarios que decidan no aceptar la reprogramación, la aerolínea dispuso las siguientes alternativas:

Cambio de fecha en la misma cabina por un año a partir de la fecha de compra del tiquete, sin costos adicionales.

Devolución del dinero del tiquete sin penalidades.

Cambio de ruta con destino final Cúcuta, sin cobros adicionales.

Latam Airlines Colombia, insistió en que la seguridad es un valor intransable dentro de su operación, agregando que “opera a Caracas solo desde Bogotá y que las rutas desde otros países que sobrevuelan Venezuela han sido modificadas para evitar el espacio aéreo de ese país”.