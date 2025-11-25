Más de 200 mil integrantes de la fuerza pública garantizarán seguridad electoral

Pedro Sanchez, ministro de Defensa, manifestó que otra de las preocupaciones de la cartera es la desinformación, que en su opinión representa un riesgo para la fuerza pública y afecta la tranquilidad de la población. | Foto: Prisa Media Colombia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, anunció que más de 130.000 integrantes de las fuerzas militares y cerca de 70.000 de la Policía Nacional estarán desplegados en el marco del ‘Plan Democracia’.

“La fuerza pública es la columna vertebral moral de la democracia. La garantía de ello es la legitimidad y es lo que nos diferencia de los ilegales” afirmó.

El jefe de la cartera de Defensa reiteró la recompensa por información que dé con el paradero de alias ‘Iván Mordisco’.

“Alias ‘Mordisco’ amenazó a la democracia. Dijo que no iba a permitir que los colombianos (…) pudieran ejercer el derecho al voto. Por ello, la invitación es a que nos suministren información para llevarlo a la justicia”, agregó.