Murió menor de 7 años, en atentado sicarial contra supuesto miembro del Clan del Golfo

Este lunes, 24 de noviembre, se reportó un ataque armado en zona rural de Sabanalarga, Atlántico, que dejó la muerte de un menor de 7 años.

El episodio tuvo lugar cuando los involucrados se movilizaban al interior de una camioneta, a la altura de la vereda Las Piedras. En ese momento, fueron abordados por sicarios, que los atacaron con armas de fuego de manera indiscriminada.

El ataque, al parecer, iba dirigido contra uno de los ocupantes del vehículo, identificado como Edwin José Ospino Crespo, quien sería un actor criminal y contaba con detención domiciliaria.

En el atentado resultó herido otro hombre identificado como José Antonio Zapata Álvarez, de 43 años, quien era conocido como alias ‘Toñito’ y quien según la Policía, sería un presunto integrante del Clan del Golfo.

La madre del menor, quien permanece siendo atendida en un centro de salud, fue identificada como Wendy Yohana Andrade Colpas, de 32 años.