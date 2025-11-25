Presidente debe evaluar acuerdos: defensora del Pueblo por escándalo de las disidencias de ‘Calarcá’

La defensora del Pueblo, Iris Marín, manifestó su profunda preocupación sobre las bases y finalidad del proceso de paz que se adelanta con el Estado Mayor de los Bloques “Jorge Suárez Briceño”, Magdalena Medio “Comandante Gentil Duarte” y Frente “Comandante Raúl Reyes” (EMBF), ante el escándalo que se desató por los presuntos vínculos de miembros de la Fuerza Pública con las disidencias de alias ‘Calarcá’.

En su pronunciamiento, Marín aseguró que “El Presidente debe evaluar de manera integral tanto los acuerdos alcanzados como la información sobre el comportamiento de los grupos armados”.

Señaló que, el mandatario tiene la facultad y obligación de garantizar el orden público en todo el país y que, para ese fin tiene a su disposición tanto los mecanismos relacionados con la acción de la fuerza pública y la colaboración con la rama judicial.

“De otra parte, de manera complementaria puede acudir a los procesos de paz negociada”, indicó.

En lo que tiene que ver con las disidencias, afirmó que han observado el aumento de sus hombres en distintas regiones del país, el creciente reclutamiento, la expansión territorial y el control poblacional creciente.

“Esto se suman declaraciones públicas del propio comandante que ponen en duda su voluntad de transitar hacia La Paz”, dijo.

Por otro lado, aseguró que el país pide hechos de paz y que, el sufrimiento de la población civil en zonas de influencia de los grupos no puede continuar, mientras sobre el proceso de conversaciones crecen las dudas, por lo que pidió la liberación inmediata y masiva de los niños, niñas y adolescentes reclutados

Asimismo, manifestó la urgencia de qué la Fiscalía y la Procuraduría adelanten las actuaciones penales y disciplinarias con celeridad.

Finalmente, manifestó que, mientras se esclarecen los hechos, es indispensable que los superiores adopten medidas inmediatas que garanticen la integridad de las investigaciones y eviten cualquier interferencia, recomendando evaluar el retiro de funciones de las personas que pudieran estar comprometidas en los hechos de corrupción.

“Solicitamos al Estado Mayor de los Bloques y Frentes a que honren su palabra con la liberación inmediata, masiva e incondicional de todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren reclutados en sus filas”, concluyó la Defensoría.