“Proceso fue transparente”: Universidad Distrital tras elección de nuevo rector

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas aseguró que la designación de José Andelfo Lizcano como rector para el periodo 2025–2029 se realizó bajo reglas claras y controles institucionales, un proceso que, según la institución, “se llevó a cabo con total transparencia”.

La institución indicó que la elección se definió en la sesión del Consejo Superior Universitario, en la que Lizcano obtuvo el mayor puntaje entre los aspirantes.

En su comunicado, la Universidad afirmó que “el proceso se adelantó conforme a la normatividad y cada etapa respetó los criterios establecidos”.

La universidad sostuvo que “la consulta ponderada se realizó mediante voto electrónico y contó con supervisión de dependencias internas y entes de control”.

La institución aseguró que los aspirantes cumplieron con inscripción, verificación de requisitos, socialización de propuestas y evaluación académica.

El CSU señaló además que la designación se decidió tras revisar los resultados finales, donde Lizcano sumó 69,032 puntos. La entidad afirmó que “la comunidad contó con garantías y todos los candidatos participaron en igualdad de condiciones” y agregó que el nuevo rector asumirá el cargo el 1 de diciembre con un proyecto orientado a la excelencia académica y el fortalecimiento institucional.

