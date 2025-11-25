Rescatan 30 animales en presunto abandono en la localidad de Santa Fe

Bogotá

En las últimas horas, las autoridades en Bogotá realizaron la verificación de un presunto caso de maltrato animal en el barrio La Peña en la localidad de Santa Fe.

Tras una denuncia, se realizó una visita a una vivienda para evaluar las condiciones de bienestar de varios animales por personal médico veterinario de IDPYBA, evidenciando un lamentable abandono y desentendimiento de varios animales que se encontraban en este lugar.

Ante los hechos, se emitió concepto desfavorable y se efectuó la aprehensión preventiva de 18 caninos, 7 felinos, 4 palomas y un perico australiano, siendo trasladados a la Unidad de Cuidado Animal del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.