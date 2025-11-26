Arsenal vs. Bayern Munich EN VIVO🔴: siga el minuto a minuto del partidazo de Champions League
En un duelo de equipos invictos, Arsenal recibe a un Bayern con la ausencia de Luis Díaz tras su expulsión la fecha pasada.
Este miércoles 26 de noviembre, por la fecha 5 de la Champions League, se enfrentan dos de los equipos que hasta el momento, no han soltado puntos en la competición europea.
Tanto ingleses como alemanes se ubican en la primeras dos posiciones, ambos con 12 puntos de 12 posibles. Además, los dos equipos poseen una ventaja de gol de +11.
En el lado de Bayern Munich, el colombiano Luis Díaz no se encuentra disponible en la formación tras la tarjeta roja recibida el partido pasado.