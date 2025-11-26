Aumentan casos de secuestros en el Catatumbo: Son más de 10 víctimas durante los últimos 12 días

Catatumbo

Durante los últimos 12 días, al menos 10 personas han sido secuestradas en el casco urbano y zona rural del municipio de Tibú. Los hechos tiene en alerta máxima a las comunidades, quienes indican que se sienten solos frente a estos casos.

Durante las últimas horas se conoció que dos jóvenes, identificados como Jaider Jesús Ramírez Ballesteros y Yunior Josué Melgarejo, fueron secuestrados en la vereda T-25, zona rural de Tibú.

Se pudo conocer que las dos víctimas se encontraban en un establecimiento comercial, cuando fueron sorprendidos por hombres armados, quienes se los llevaron con rumbo desconocido. Se teme del posible traslado de estas personas a territorio venezolano, por la cercanía con la zona de frontera.

Horas más tarde se conoció que otro joven identificado como Sergio Pérez, fue asesinado en la vía que comunica a Orú (Tibú) con el municipio de El Tarra.

“Las familias están muy preocupada por estos hechos que se vienen presentando, teniendo en cuenta este número de retenciones y secuestros en Tibú y que por temor muchas veces a los grupos alzados en armas se abstienen de denunciar ante las autoridades“, dijo Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas.

De las 10 víctimas de secuestro, dos han sido asesinadas y sus cuerpos dejados en zonas apartadas.