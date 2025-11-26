Dos muertos dejan combates entre Ejército y Clan del Golfo en el sur de Córdoba. Foto: Ejército.

Montería

Tropas del Gaula Militar Bajo Cauca del Ejército Nacional sostuvieron combates con el grupo armado organizado Clan del Golfo, dejando como resultado la muerte de dos presuntos miembros de esta organización ilegal. El enfrentamiento se registró en el corregimiento Tierradentro, zona rural del municipio de Montelíbano, sur de Córdoba el pasado 25 de noviembre.

Según el Ejército, en medio de esta acción militar habrían incautado dos armas cortas, un fusil, 5 proveedores, 296 cartuchos de diferentes calibres, 3 celulares y una motocicleta.

“De acuerdo con la información aportada por la inteligencia del Gaula Militar Sinú, uno de los occisos sería conocido como alias ‘Cóndor o Condorito’, presunto cabecilla del componente criminal focalizado de la subestructura Rubén Darío Ávila; el otro sujeto abatido durante la operación sería el encargado de su seguridad”, se expresó por parte del comandante de la Décima Primera Brigada, brigadier general Eduardo Alberto Arias.

Alias ‘Cóndor o Condorito’ habría estado implicado en el asesinato de más de 10 miembros de la Fuerza Pública en Córdoba y Antioquia:

Según las fuerzas militares, alias ‘Cóndor o Condorito’ llevaría cerca de 8 años en la organización ilegal, “y tendría como área de injerencia criminal los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano, Planeta Rica y San José de Uré, Córdoba”.

De acuerdo con las investigaciones, “en el año 2021, este sujeto habría participado en la activación de un campo minado al paso de un vehículo NPR, en la vereda Liborina del municipio de Puerto Libertador, acción terrorista en la que 5 militares perdieron la vida y 7 más resultaron heridos”.

“Igualmente, sería responsable de la emboscada mediante activación de un artefacto explosivo y ráfagas de fusil que dejó 7 policías heridos, en hechos acaecidos en el año 2022 en la vereda Las Claritas de este mismo municipio”, informó el Ejército.

Asimismo, las autoridades militares resaltaron que “alias ‘Cóndor’ también es señalado del secuestro y tortura de dos suboficiales del Ejército Nacional, además del hurto de sus armas de dotación y la motocicleta oficial, eventos ocurridos en el año 2024 en el corregimiento El Doce de Tarazá, Antioquia”.

“Adicionalmente, tendría responsabilidad en el asesinato de dos personas en zona rural de Valdivia, Antioquia, quienes habrían sido acusadas de ser colaboradoras de la Fuerza Pública. Durante el presente año, habría realizado acciones delictivas contra policías y militares en Remedios, Valdivia y Cáceres, Antioquia en el marco del paro armado, tras la muerte en desarrollo de operaciones de alias Chirimoya”, precisaron las Fuerza Militares.

“Además, se le atribuye participación en el asesinato de dos soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 33 Junín, en el corregimiento Tierra Santa, jurisdicción de Buenavista, Córdoba”, indicaron las autoridades.

Finalmente, se indicó este presunto cabecilla del Clan del Golfo también es señalado de desplazamientos forzados y del cobro de extorsiones a los diferentes gremios del sur de la región cordobesa y el Bajo Cauca antioqueño.

“Los elementos incautados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para la realización de los actos urgentes y continuar con los respectivos procesos judiciales”, concluyó el Ejército.