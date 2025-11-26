EN VIVO 🔴Santa Fe vs. Tolima: siga el minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay
Este partido corresponde a la tercera fecha de los cuadrangulares del FPC.
Este martes, 25 de noviembre, Santa Fe recibirá a Tolima por la tercera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay -II.
El ‘León’ vienen de golear 3-0 a Fortaleza con un triplete de Hugo Rodallega y actualmente es tercero en el grupo B.
Por su parte, Tolima llega a este partido luego de ganar ante Fortaleza y empatar con Bucaramanga.
Siga el minuto a minuto del partido a continuación:
Fuera de juego, Independiente Santa Fe. Santiago Mosquera intentó un pase en profundidad pero Hugo Rodallega estaba en posición de fuera de juego.
Falta de Juan Mera (Deportes Tolima).
Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Anderson Angulo (Deportes Tolima).
Joaquín Sosa (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Sebastián Guzmán (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Ewil Murillo (Independiente Santa Fe).
Remate fallado por Edwar López (Independiente Santa Fe) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda.
Remate parado por bajo a la izquierda. Mauricio Gonzalez (Deportes Tolima) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Jersson González.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Jhojan Torres.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Andrés Mosquera (Independiente Santa Fe).
Remate rechazado de Junior Hernández (Deportes Tolima) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Jersson González.
Remate fallado por Jersson González (Deportes Tolima) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Kevin Pérez.
Falta de Adrián Parra (Deportes Tolima).
Jhojan Torres (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Fuera de juego, Deportes Tolima. Kevin Pérez intentó un pase en profundidad pero Jersson González estaba en posición de fuera de juego.
Remate parado por bajo a la izquierda. Jersson González (Deportes Tolima) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Juan Nieto.
Fuera de juego, Deportes Tolima. Kevin Pérez intentó un pase en profundidad pero Jersson González estaba en posición de fuera de juego.
Falta de Adrián Parra (Deportes Tolima).
Marcelo Meli (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Fuera de juego, Deportes Tolima. Kevin Pérez intentó un pase en profundidad pero Adrián Parra estaba en posición de fuera de juego.
Remate rechazado de Kevin Pérez (Deportes Tolima) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Adrián Parra.
Kevin Pérez (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Víctor Moreno (Independiente Santa Fe).
¡Gooooool! Independiente Santa Fe 0, Deportes Tolima 1. Adrián Parra (Deportes Tolima) remate con la derecha desde muy cerca por el centro de la portería. Asistencia de Mauricio Gonzalez con un centro al área.
Remate fallado por Kevin Pérez (Deportes Tolima) remate con la derecha desde fuera del área sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Adrián Parra.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento