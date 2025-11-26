EN VIVO 🔴Santa Fe vs. Tolima: siga el minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay

Este martes, 25 de noviembre, Santa Fe recibirá a Tolima por la tercera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay -II.

El ‘León’ vienen de golear 3-0 a Fortaleza con un triplete de Hugo Rodallega y actualmente es tercero en el grupo B.

Por su parte, Tolima llega a este partido luego de ganar ante Fortaleza y empatar con Bucaramanga.

Siga el minuto a minuto del partido a continuación: