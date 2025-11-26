FMI acordó con Ucrania un nuevo programa de ayuda por USD 8.200 millones
Los ingresos estarán destinados a estabilizar la economía ucraniana afectada por la guerra contra Rusia.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció el miércoles 26 de noviembre que sus técnicos llegaron a un acuerdo con las autoridades de Ucrania sobre un nuevo programa de 8.200 millones de dólares para apoyar reformas destinadas a estabilizar la economía del país devastado por la guerra con Rusia.
Este nuevo acuerdo, que aún debe ser aprobado por el directorio ejecutivo del FMI, forma parte de un paquete de ayuda internacional más amplio de 122.000 millones de dólares.
