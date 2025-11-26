ICBF pidió frenar el reclutamiento y anunció atención inmediata para menores que salgan de la guerra

Durante la audiencia realizada en Santander de Quilichao, la directora de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, reiteró que la entidad tiene la capacidad operativa para recibir y acompañar a la niñez que dejó la guerra. Cáceres pidió a los actores armados detener el reclutamiento y advirtió sobre el impacto creciente en comunidades indígenas. “La guerra solo tuvo una cara y fue la muerte. Quienes más perdieron fueron las niñas, los niños y los adolescentes”, afirmó.

En el encuentro, convocado junto con autoridades del CRIC y la ACIN, se presentaron denuncias de nuevos casos de reclutamiento y afectaciones recientes en municipios del Cauca y en otras zonas del país. La directora sostuvo que todo reclutamiento es forzado y representa una grave vulneración de los derechos. También recordó que algunos bloques armados firmaron compromisos para cesar esa práctica y pidió que los acuerdos se cumplieran en todos los territorios.

La entidad señaló que está trabajando con autoridades indígenas, gobiernos locales y el Gobierno Nacional para reforzar la prevención de riesgos y la atención a las familias afectadas.