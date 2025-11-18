Fiscalía indaga reclutamiento de los menores muertos en operaciones militares contra disidencias

El reclutamiento forzado por parte de grupos armado al margen de la ley sigue generando temor en las comunidades del Cauca. Crédito: Imagen de referencia. Foto: Getty Images

La Fiscalía General de la Nación investiga los casos de reclutamiento ilícito de los menores muertos en medio de las operaciones militares contra las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.

A través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, se avanza en la indagación para determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en las que ocurrieron los casos de reclutamiento forzado de los niños, niñas y adolescentes.

Según se conoció, algunos de los menores que murieron en los operativos habían sido reportados como reclutados o desaparecidos.

Debido a esto, la Fiscalía avanza en la ubicación de los familiares para tener mayor información sobre cada uno de los casos y avanzar en la investigación.

La Fiscalía, con su equipo de expertos investigadores del CTI, avanzará en la construcción del contexto en el que ocurrieron los casos de reclutamiento.

También se avanzará en la entrega digna de los cadáveres identificados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Recientemente, el director del Instituto, Ariel Emilio Cortés Martínez, informó que, en el marco de los operativos militares desarrollados desde el pasado mes de agosto en los departamentos de Amazonas, Arauca y Guaviare, han muerto 15 menores de edad.

Explicó que, en medio de la operación militar realizada en la vereda Nueva York del municipio de El Retorno, en Guaviare, murieron varios menores de edad.

“El Instituto recibió el 26 de agosto 8 cuerpos, 7 identificados plenamente y uno sin identificar, de los cuales 7 eran hombres y una mujer, entre los que se encontraron 3 menores de edad, 2 hombres y una mujer”, informó.

También detalló que el pasado primero de octubre, en medio de un dispositivo realizado por el Ejército Nacional, también se encontraron menores.

Posteriormente, de la operación militar de Puerto Santander, departamento de Amazonas, realizada el 1 de octubre, al Instituto llegaron 4 cuerpos el 7 de octubre, de los cuales 3 eran hombres y una mujer, todos menores de edad y plenamente identificados”.

Frente a la polémica que ha generado el bombardeo ordenado por el presidente de la República, Gustavo Petro, en la vereda Itilla del municipio de Calamar, del departamento de Guaviare, señaló: “Llegaron 20 cuerpos el día 12 de noviembre, 16 plenamente identificados y 4 aún sin identificar, de los cuales 13 eran hombres y 7 mujeres. Entre ellos, 4 mujeres y 3 hombres, todos menores de edad”.

Por último, se refirió al operativo realizado el 13 de noviembre en la vereda La Esmeralda, del municipio de Puerto Rondón, en Arauca. “Al Instituto ingresaron el 16 de noviembre 8 cuerpos, 7 plenamente identificados y uno aún sin identificar; de estos, 3 eran hombres y 5 mujeres, de los cuales una era menor de edad”.

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses también señaló que, en medio de los dispositivos militares realizados en esas regiones del país, 15 menores de edad murieron.

“Producto de los análisis forenses realizados a estos cuerpos desde el mes de agosto, el Instituto ha podido determinar que 15 de los cuerpos corresponden a menores de edad”.

