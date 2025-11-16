“Se repite la historia”: Exministro Guillermo Botero por bombardeo que dejó siete menores muertos
El exministro Guillermo Botero dijo que lo que el presidente Petro antes usó para atacar el gobierno Duque, ahora lo usa para defenderse.
Presidente de Fenalco, Guillermo Botero
El exministro Guillermo Botero pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para hablar sobre el bombardeo del Ejército contra un grupo disidente de las Farc en el selvático departamento del Guaviare, que dejó siete menores muertos.
“Se repite la historia pero esta vez los argumentos que usó para atacar, los usa para defender”, dijo en referencia a los argumentos que entregó Gustavo Petro sobre el bombardeo que ordenó, pero que criticó para el gobierno de Duque.
“Es bueno revisar los trinos del presidente en su momento atacando la operación militar para que él ahora esté en la misma circunstancia que nosotros estuvimos”, dijo.
¿Es posible saber que había menores?
“Al final del día todo pasa por la inteligencia militar, si se establece que hay menores se planean unas operaciones diferentes, por eso le doy todo el apoyo a la fuera pública por lo que hace”, afirmó el exministro.
Sin embargo, afirmó que “no existe un elemento que le dé a una la total certeza de que no hay menores“.
Es por eso que reiteró que dentro del gobierno de Duque “no existió prueba alguna que diga que nosotros sabíamos que había menores”.
Moción de censura contra MinDefensa
La representante a la Cámara colombiana Katherine Miranda anunció este sábado que presentará una moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez tras la confirmación de los siete menores muertos.
- Le puede interesar: “El responsable de la muerte de un niño en un combate es quien lo reclutó”: Magistrado auxiliar
“Presentaré el día martes moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez”, escribió en X la congresista de Alianza Verde, partido que inicialmente acompañó al Gobierno del presidente, Gustavo Petro, pero que luego se dividió en su respaldo al Ejecutivo.
Sobre esto, el exministro dijo que le parece un “planteamiento injusto”.
