Las denuncias incluyen la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes, así como amenazas y extorsiones.

“El responsable de la muerte de un niño en un combate es quien lo reclutó”: Magistrado auxiliar

Luis Andrés Fajardo, magistrado auxiliar de la Corte y abogado, habla sobre la muerte de siete menores de edad en bombardeo militar que ordenó el presidente Gustavo Petro en Guaviare contra las disidencias de las Farc en Guaviare.

En un principio, fue enfático en mencionar que “el asunto tiene toda la complejidad, porque las FF.MMm son el enemigo de los grupos criminales, pero son los que garantizan la seguridad del Gobierno”, dijo.

Es por eso que aseguró que aquí esta la dualidad si se puede bombardear un campamento sin verificar que hayan niños o si simplemente actuar.

“Bajo la jurisprudencia de la Corte Suprema hay una serie de principios como la precaución, que conducen a que la jurisprudencias digan que deben prevenir que no se afecte a civiles, al medio ambiente, pero que también que quienes estén en ese campamento no sean menores de edad”, aseguró.

Además, reveló que en los últimos años se han alcanzado cifras muy altas de los niños y niñas que han sido reclutados por grupos armados,

Según menciona, para el año pasado se reportaron cerca de 600 niños y niñas, un récord en comparación a años anteriores.

“Lo que estamos viendo es que estos grupos están creciendo y el grupo que más creció fue el de Iván Mordisco”, dijo,, afirmando que es casi seguro que en todos los campamentos va haber menores de edad, por eso hay que buscar nuevas estrategias para evitar.

Además, detalló que “los bombardeos solo se pueden hacer en circunstancias súper excepcionales, donde el objetivo militar sea justificable”.

No obstante, afirmó que “el responsable de la muerte de un niño en un combate es quien lo reclutó”.

Y dijo: “El punto de esto es si las fuerzas militares sabían que había niños allí, si ellos sabían, la operación había que revisarla a detalle para saber si justifica la muerte de niños”.

Siendo así, advirtió que “de hoy en adelante hay que tener más rigurosidad en la inteligencia militar, que se verifique si hay o puede haber niños en ese campamento, no para no adelantar el operativo, sino para hacerlo de otra manera”.

Finalmente, lamentó la forma en la que ahora están reclutando a los menores. “Los niños están entrando por la falta de oportunidades y de protección, hoy en día los métodos de reclutamiento están cambiando completamente, ahora les ofrecen un dinero, una moto y hasta las redes sociales están llenas de ofrecimientos, hay unan cantidad de ofertas donde empiezan romantizando la vida militar”.

“Los niños se están convirtiendo en el combustible de esta guerra”, concluyó.

